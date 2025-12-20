Фигурист Ежлов – болельщикам Пасечник и Чиризано: «Очень некрасиво вы поступаете. Нельзя топить за чужое горе, за то, чтобы Питер падал»

Фигурист Ежлов – болельщикам Пасечник и Чиризано: очень некрасиво вы поступаете.

Танцоры на льду Софья Шевченко и Андрей Ежлов высказались о поведении болельщиков Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Пасечник и Чиризано завоевали бронзу. Они опередили Екатерину Миронову и Евгения Устенко, которые шли третьими после ритм-танца.

«Фанаты Чиризано/Пасечник – вы норм вообще, нет?...

Просто хотелось бы, чтобы фанаты на трибунах поддерживали других спортсменов, а не мешали им, а уж тем более не злорадствовали и не топили за несделанные элементы...» – написал Ежлов в своем телеграм-канале.

Фигурист прокомментировал свой пост для телеграм-канала figurexing.

«Специально выложил пост про болельщиков Дарио и Лизы. Очень некрасиво вы поступаете, нельзя так делать: топить за чужое горе, за то, чтобы Питер (Миронова и Устенко представляют Санкт-Петербург – Спортс’’) падал. Это просто бред, невозможно так. Это спорт, но это не резня, не бойня, и не надо так делать», – сказал Ежлов.

«Мы просто сидели на трибуне сейчас, и это было не очень уважительно по отношению к ребятам. Но при этом мы обсуждали между собой, что Лиза с Дарио реально выдали суперпрокат, и нам кажется, что они могли бы не только на бронзу претендовать. К ребятам вопросов нет, но мы, спортсмены, между собой так не поступаем, у нас очень хорошая атмосфера, мы все друг друга уважаем, и мы как никто другой знаем, как это больно и как это радостно», – добавила Шевченко.