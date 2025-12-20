Ирина Роднина: «Я хочу увидеть возвращение Трусовой»

Роднина: я хочу увидеть возвращение Трусовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина хочет, чтобы фигуристка Александра Трусова вернулась на соревнования.

Трусовой 21 год, она призер Олимпийских игр, чемпионата мира и двух чемпионатов Европы. В августе у нее родился сын.

«Я хочу увидеть возвращение Трусовой. Мы последний раз видели ее на Олимпиаде, когда она вся в истериках моталась. На наших турнирах она тоже как-то неубедительно выступала. Понимаю, что у них уже не было особой мотивации, но все равно.

Получится ли у Трусовой восстановить четверные прыжки? Даже двойные прыжки сложно восстановить после родов. Другой вопрос, что Трусова более молодая, но все равно это требует восстановления, сил. А когда есть ребенок – разрываешься. Поэтому никто не знает, что получится у Трусовой», – сказала Роднина.