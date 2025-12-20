2

Павел Дрозд: «Если кто‑то стремится проводить меня на пенсию, то боюсь огорчить. Потенциала и сил очень много»

Фигурист Дрозд не намерен завершать карьеру: потенциала и сил очень много.

Танцоры на льду Елизавета Шичина и Павел Дрозд оценили свое выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где стали шестыми.

Дрозд: Удалось показать эмоциональный прокат, удалось все выполнить. Понятно, что медали, места – это очень важно, и мы стремимся к этому. Но сегодня сделали работу хорошо.

Шичина: Мы всегда ставим задачу катать чисто, передавая настроение программы.

– Павел, как вы мотивируете себя, ведь каждый раз начинаете с нуля [с новой партнершей]?

Дрозд: Очень сложно каждый раз начинать с начала. Это не веселье, не забава. Это огромный труд всей команды. Наверное, можно сказать, что я люблю фигурное катание и катаюсь не ради мест и призовых. Хочется прожить весь потенциал. Очень рад, что мы сошлись с Лизой.

– Можно ли сказать, что будете кататься пока Лизе не надоест?

Дрозд: Если кто‑то стремится проводить меня на пенсию, то боюсь огорчить. Потенциала и сил очень много.

– Согласны, что в танцах можно кататься дольше?

Дрозд: Я согласен с этим и даже международная арена показывает то, что в первую очередь танцы это спорт, у нас много акробатики и силовых элементов. Но мы всегда рассказываем историю, чувства.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoПавел Дрозд
logoчемпионат России
logoсборная России
танцы на льду
Елизавета Шичина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
23 минуты назад
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
18 декабря, 16:22
Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: костюм ковбоя, платье с мехом, пиджак на голое тело
18 декабря, 03:25
Главные новости
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
11 минут назадLive
Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду
14 минут назад
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
23 минуты назад
Софья Леонтьева: «Мы всегда выступаем с приключениями. Надеюсь, когда-нибудь это закончится и все будет поспокойнее»
35 минут назад
Тимур Бабаев-Смирнов: «Хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление, но пока не получилось»
43 минуты назад
Роднина о короткой программе Гуменника: «Хороший прокат с четким исполнением всех элементов»
54 минуты назад
Тарасова о короткой программе: «Гуменник был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Смотрела бы на него и смотрела»
сегодня, 11:23
У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали
сегодня, 11:15Фото
Тарасова о пожизненном отстранении фигуриста Десятова: «Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме»
сегодня, 11:06
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри лидируют после первого дня
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
6 минут назад
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
26 минут назад
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12