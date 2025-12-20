Павел Дрозд: «Если кто‑то стремится проводить меня на пенсию, то боюсь огорчить. Потенциала и сил очень много»

Фигурист Дрозд не намерен завершать карьеру: потенциала и сил очень много.

Танцоры на льду Елизавета Шичина и Павел Дрозд оценили свое выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где стали шестыми.

Дрозд : Удалось показать эмоциональный прокат, удалось все выполнить. Понятно, что медали, места – это очень важно, и мы стремимся к этому. Но сегодня сделали работу хорошо.

Шичина : Мы всегда ставим задачу катать чисто, передавая настроение программы.

– Павел, как вы мотивируете себя, ведь каждый раз начинаете с нуля [с новой партнершей]?

Дрозд : Очень сложно каждый раз начинать с начала. Это не веселье, не забава. Это огромный труд всей команды. Наверное, можно сказать, что я люблю фигурное катание и катаюсь не ради мест и призовых. Хочется прожить весь потенциал. Очень рад, что мы сошлись с Лизой.

– Можно ли сказать, что будете кататься пока Лизе не надоест?

Дрозд : Если кто‑то стремится проводить меня на пенсию, то боюсь огорчить. Потенциала и сил очень много.

– Согласны, что в танцах можно кататься дольше?

Дрозд : Я согласен с этим и даже международная арена показывает то, что в первую очередь танцы это спорт, у нас много акробатики и силовых элементов. Но мы всегда рассказываем историю, чувства.