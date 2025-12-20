Кагановская о серебре чемпионата России: «Это очень важно, приятно. Мы замотивированы работать дальше, чтобы продолжать развиваться»

Кагановская о серебре чемпионата России: мы замотивированы работать дальше.

Фигуристка Василиса Кагановская довольна выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Кагановская завоевала серебро в танцах на льду вместе с Максимом Некрасовым. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин, третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

«Серебро чемпионата России – это очень важно, приятно. Я рада, что нам удалось хорошо откатать свои программы. Мы замотивированы работать дальше, чтобы продолжать развиваться. Классно, что мы вторые. Мы проделали огромную работу, много тренировалась. Смогли хорошо откатать программу и собраться в нужный момент.

Рада за Анжелику Крылову и за ребят – Дарио (Чиризано) и Лизу (Пасечник). Здорово, что у нашего любимого тренера сегодня две медали», – сказала Кагановская.