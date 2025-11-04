  • Спортс
Вайцеховская о произвольном Степановой и Букина: «Особенной новизны в нем не прозвучало. Им не повезло оказаться в стартовом протоколе после основных соперников»

Вайцеховская считает, что в произвольном танце Степановой и Букина нет новизны.

Журналист Елена Вайцеховская сравнила выступления Александры Степановой и Ивана Букина и Василисы Кагановской и Максима Некрасова на этапе Гран-при России в Красноярске. 

Степанова – Букин одержали на турнире победу, Кагановская – Некрасов заняли второе место. 

«Заставить публику говорить исключительно о себе — умение, которое в танцах на льду составляет львиную долю успеха. Применительно к российским танцам таким дуэтом год назад стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые сейчас выглядят вполне способными бороться за позиции первого дуэта страны с Александрой Степановой и Иваном Букиным.

Молодым в этом плане всегда проще. Они могут позволить себе любые эксперименты и любой риск, не боясь ошибиться, в то время как титулы многократно усиливают страх выходить за рамки привычного. Но и не выходить нельзя: как только фигуристы теряют способность удивлять, они становятся неинтересны.

Именно поэтому так ценен ритм-танец Александры и Ивана, показанный в Красноярске: да, он не выглядел вкатанным, местами оставляла желать лучшего синхронность движений, но за постановкой интересно наблюдать, она предполагает очень мощное развитие. Поэтому и хотелось уже поскорее увидеть произвольный танец.

Какой-то особенной новизны в нем, к сожалению, не прозвучало. Можно даже сказать, что Саше с Иваном не повезло оказаться в стартовом протоколе после основных соперников: слишком бросалось в глаза различие в скорости катания.

Что это такое, в свое время наглядно объяснила Ирина Роднина, сравнивая прокаты Елены Бережной — Антона Сихарулидзе и канадской пары Джеми Сале — Давида Пеллетье на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где обоим дуэтам после довольно скандального разбирательства были вручены золотые медали. Когда я обратилась к трехкратной олимпийской чемпионке за комментарием, она сказала: «Вы же наверняка водите машину? Есть разница — совершать маневры на скорости 40 км/ч или разгоняться до 100?»

Другой вопрос, что элементы Степановой и Букина были отплюсованы более щедро и тоже заслуженно: слаженность пары и химия между партнерами на льду реально заслуживали восхищения», – написала Вайцеховская. 

Судьи утверждают, что Степанова и Букин – лучшие в наших танцах. Это действительно так?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
