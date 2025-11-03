  • Спортс
Евгений Плющенко: «Я счастливый человек, у меня все есть – блестящая семья, достаток, любовь публики, великолепные шоу. И большие цели впереди»

Евгений Плющенко назвал себя счастливым человеком, у которого все есть.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что пожелает себе на день рождения только здоровья. 3 ноября спортсмену исполнилось 43 года.

В этот день Плющенко выступил в Санкт-Петербурге на шоу «Спящая красавица», исполнив роль короля. В честь дня рождения фигуристу подарили голубой торт-трон.

– Ощущения отличные, все прошло здорово. Три шоу прошли с настоящими аншлагами, без раздачи билетов, корпоративных дел этих. Поэтому я очень доволен.

И очень доволен прокатами моего сына Александра, доволен прокатами младшего сына Арсения в роли Мальчика-с-пальчик, моими спортсменами — Еленой Костылевой, которая сделала четверные, всеми остальными. Прошло все замечательно.

– Как вам торт-трон?

– Очень красивый подарок! И вкусный, кстати. Я вообще не сладкоежка, но попробовал. И все наши фигуристы, думаю, тоже будут есть. Вы тоже попробуйте!

– Юлия Липницкая с Анной Ляшенко вас поздравили серебряной медалью с этапа Гран-при.

– Да, я Юлечку тоже поздравляю, спортсменка тренируется у нее долгое время, они работают вместе, поздравляю весь ее тренерский штаб. Большое дело делают!

– Что бы пожелали себе на день рождения?

– Я – счастливый человек. Пожелаю себе единственное и самое главное – здоровья. У меня есть все, мне больше ничего не нужно. Блестящая семья, отец жив, сестра, племянницы, жена великолепная, дети. Мы живем в достатке. Посмотрите вокруг – любовь публики. Великолепные шоу.

И у нас еще большие цели впереди, мы многого не достигли, но обязательно добьемся. А будет здоровье – можно будет творить и двигаться дальше. Желание работать как тренер у меня есть, мне нравится.

Это тяжелая профессия, каждый день приходишь, бываешь не в настроении – или спортсмены бывают не в настроении, и что-то не получается. Главное – их любить и вместе с ними преодолевать трудности, проживать и падения, и взлеты, – сказал Плющенко.

Источник: Sport24
