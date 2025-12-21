Дмитрий Песков: «Неважно, что произошло, Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами»
Песков: Навка называет Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что считает танцоров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова олимпийскими чемпионами.
«Она (Татьяна Навка) и называет их (Синицину и Кацалапова) олимпийскими чемпионами.
Неважно, что произошло, они стали олимпийскими чемпионами. Естественно, для всей команды они чемпионы», – сказал Песков.
На Олимпиаде-2022 сборная России победила в командном турнире фигуристов. В команду входили Синицина и Кацалапов, пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов, а также одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк. После вердикта по допинг-кейсу Валиевой медали были перераспределены и российским фигуристам (кроме Валиевой) перешла бронза турнира.
