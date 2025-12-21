Дмитрий Песков: «Неважно, что произошло, Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами»

Песков: Навка называет Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что считает танцоров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова олимпийскими чемпионами.

«Она (Татьяна Навка ) и называет их (Синицину и Кацалапова) олимпийскими чемпионами.

Неважно, что произошло, они стали олимпийскими чемпионами. Естественно, для всей команды они чемпионы», – сказал Песков.

На Олимпиаде-2022 сборная России победила в командном турнире фигуристов. В команду входили Синицина и Кацалапов, пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов , а также одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк . После вердикта по допинг-кейсу Валиевой медали были перераспределены и российским фигуристам (кроме Валиевой) перешла бронза турнира.