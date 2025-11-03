27

«По масштабу личности с Родниной сравним Овечкин. Только ему не хватает Олимпиады». Журова о достижениях спортсменов

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала спортсменов, которых можно сопоставить с трехкратной чемпионкой Игр по фигурному катанию Ириной Родниной.

«Есть ли сейчас среди наших спортсменов личности, сравнимые с Родниной? У нас есть хорошие спортсмены. Мы просто очень любим Ирину Константиновну, поэтому для себя мало с кем можем ее сравнить. Для нас Роднина выше всех.

Но все равно есть спортсмены, сравнимые в этом плане с Родниной. Чем не личность Маша Киселева (трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию – Спортс’’), например? Она и депутат, и общественный деятель, и потрясающее шоу делает.

Роднину сложно сравнивать с современными спортсменами, потому что она трехкратная олимпийская чемпионка. Все сравнения будут не в пользу сравниваемых. Но по масштабу личности с Родниной сравним Саша Овечкин.

Только ему Олимпиады не хватает. У него есть популярность, известность, влияние и благотворительность, но Овечкин даже не закончил еще», – сказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
