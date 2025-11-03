Иван Букин: «С большим уважением отношусь к Сизерону, он офигенный. Очень круто, что было время, когда мы выступали с Гийомом на одном льду»
Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин оценил возвращение француза Гийома Сизерона с новой партнершей – Лоранс Фурнье-Бодри.
Степанова: Мы, в принципе, очень его любим, абсолютно искренне – еще с юниоров катались с ними на одних соревнованиях. Для нас этот человек – невероятно талантливый спортсмен.
Букин: Полностью согласен. Честно, я в восторге от того, как они с Лоранс вышли. С большим уважением отношусь к Гийому и той работе, которую он проделывает, как получается, с любой из партнерш. Он молодец. Офигенный! Спорить нет смысла. Очень круто, что было время, когда мы выступали с ним на одном льду. Это было прекрасно.
Мы очень внимательно следим за международной ареной. Это те, с кем мы конкурировали. В какой-то момент мы были в десяти или двадцати сотых от Чок/Бейтс на Олимпиаде, а сейчас даже не можем с ними на одном старте выступить.
Также Степанова и Букин высказались об акробатических элементах в танцах на льду.
– Говорят, что чем моложе спортсмены, тем больше они вставляют акробатических элементов. Вы с этим согласны?
Букин: Я не согласен с этим выражением.
Степанова: Это зависит от пропорций.
Букин: Бывают опытные танцевальные дуэты, которые делают сложную акробатику. Если посмотрите внимательно, это Чок/Бейтс – они делают акробатические поддержки.
Степанова: Высокие, он ее поднимает практически себе под подбородок. Просто здесь дело не в возрасте спортсменов, а в их пропорциях – что Чок/Бейтс, где девочка сильно ниже партнера, что наша молодая пара Василиса Кагановская и Максим Некрасов с достаточно большой разницей в росте. Они могут себе позволить делать такие запоминающиеся элементы. Если правильно и музыкально вставлять акробатику в программы, это смотрится очень хорошо и интересно. Каждому свое, Гийом Сизерон выиграл Олимпиаду не благодаря сложной акробатике. Каждый делает то, что может.