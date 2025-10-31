Матвей Самохин: «Следим за Сизероном и Фурнье-Бодри, равняемся на них. Удивительно, насколько у них все отработано – не сказать, что первый сезон в паре»

Матвей Самохин рассказал, на кого равняется в танцах на льду.

Фигурист выступает в дуэте с Елизаветой Малеиной . На этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске Малеина и Самохин победили, набрав 170,22 балла за две программы.

«Мы не работаем сейчас над тем, чтобы получить высокие оценки, мы оцениваем свои прокаты сами и стремимся к международному уровню. Работаем над ощущениями, над классом катания.

У юниоров и мастеров большой разрыв внутри нашей страны, у мастеров в России и за рубежом тоже большой разрыв, работаем над тем, чтобы его сократить.

Следим за Гийомом Сизероном , конечно, и его новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри , сильно на них равняемся. Удивительно, насколько у них все отработано, не сказать, что они первый сезон стоят в паре», – сказал Самохин.

