  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Матвей Самохин: «Следим за Сизероном и Фурнье-Бодри, равняемся на них. Удивительно, насколько у них все отработано – не сказать, что первый сезон в паре»
2

Матвей Самохин: «Следим за Сизероном и Фурнье-Бодри, равняемся на них. Удивительно, насколько у них все отработано – не сказать, что первый сезон в паре»

Матвей Самохин рассказал, на кого равняется в танцах на льду.

Фигурист выступает в дуэте с Елизаветой Малеиной. На этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске Малеина и Самохин победили, набрав 170,22 балла за две программы.

«Мы не работаем сейчас над тем, чтобы получить высокие оценки, мы оцениваем свои прокаты сами и стремимся к международному уровню. Работаем над ощущениями, над классом катания.

У юниоров и мастеров большой разрыв внутри нашей страны, у мастеров в России и за рубежом тоже большой разрыв, работаем над тем, чтобы его сократить.

Следим за Гийомом Сизероном, конечно, и его новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри, сильно на них равняемся. Удивительно, насколько у них все отработано, не сказать, что они первый сезон стоят в паре», – сказал Самохин.

Сизерон вернулся и всех запутал – соперники возмущены, тренеров обвиняют в монополии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoсборная Франции
logoГийом Сизерон
Матвей Самохин
танцы на льду
Елизавета Малеина
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
logoЛоранс Фурнье-Бодри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев лидирует после короткой программы, Самбуев – 2-й, Ковтун – 3-й
15 минут назад
Депутат Свищев о том, должна ли Валиева возвращать призовые: «Камила ведь не соглашается с решением суда. Я думаю, торопиться точно не надо»
37 минут назад
Диана Мильто: «Я впервые в Красноярске, смена часового пояса тоже у меня впервые. На тренировке с утра было тяжело, а выступать уже легче»
55 минут назад
Софья Смагина: «Прокатом довольна, исправила маленькие недочеты в дорожке и некоторые другие нюансы, была поувереннее, чем в Москве»
56 минут назад
София Дзепка: «Для меня сложнее и важнее бороться с собой. Выхожу на каждый старт, чтобы побороть свои слабости»
сегодня, 13:39
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка выиграла короткую программу, Смагина – 2-я, Диана Мильто – 3-я
сегодня, 12:31
Полина Шешелева и Егор Карнаухов: «У наших тренеров любимая фраза: «Нет предела совершенству». Поэтому мы хотим усложняться»
сегодня, 12:20
Лозон о костюме Чок для произвольного танца: «В юбке действительно непросто кататься. Она тяжелая, тянет в сторону на вращениях, может попасть под конек»
сегодня, 11:20
«У нас своя версия фламенко. Мэдисон – матадор, а я – зверь, мы бросаем друг другу вызов и атакуем». Бейтс о произвольном танце с Чок
сегодня, 11:10
Мария Захарова: «Буду добавлять в программу второй четверной тулуп, а дальше – возможно, больше прыжков ультра-си»
сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео