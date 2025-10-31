Эван Бейтс о Валиевой: «Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка в такой ситуации. Нужно с пониманием относиться к каждому человеку»

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс высказались о деле Валиевой.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг, ее результаты, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Из-за этого российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира. Золото перешло к сборной США.

Накануне стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка в такой ситуации. Я знаю, какой это большой стресс – быть спортсменом мирового уровня, даже сейчас, когда мне уже 36.

Думаю, нужно с пониманием относиться к каждому человеку; мы никогда не можем знать всей ситуации полностью. Честно говоря, даже не знаю, что бы я ей сказал», – приводит слова Бейтса Fox News.

«Я бы просто пожелала ей добра – как пожелала бы любому. Жизнь коротка, и, в конечном счете, все мы просто люди, которые проживают вместе свой человеческий опыт.

Независимо от того, что кто-то сделал или не сделал и как это на тебя повлияло, я думаю, важно помнить, что все мы принадлежим к человечеству, и все мы здесь ради нашего единственного момента на Земле. Я просто желаю всем здоровой, счастливой жизни рядом с любимыми людьми», – добавила Чок.

