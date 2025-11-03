Ляшенко о 2-м месте на Гран-при: «Старалась откатать чисто, как на тренировках. Тренер сказала: «Ты меня до инфаркта доведешь»
Фигуристка Ляшенко оценила 2-е место на этапе Гран-при России в Красноярске.
Фигуристка Анна Ляшенко высказалась о 2-м месте на этапе Гран-при России в Красноярске.
Ученица Юлии Липницкой набрала 197,59 балла в сумме. Победила Алиса Двоеглазова (217,79).
– Старалась откатать чисто, как на тренировках, как я это делала много раз. Старалась не волноваться, зная, что я это могу, и добавлять эмоций. Тренер сказала: «Ты меня до инфаркта доведешь».
– Насколько тебе нравится катать программы с переменой ритма?
– Вальс я уже катала в своей карьере, быструю и веселую музыку тоже катала. Это все мое. Тут что‑то понятное, что мне подходит.
– Какой следующий этап?
– В Омске, – сказала Ляшенко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости