  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ляшенко о 2-м месте на Гран-при: «Старалась откатать чисто, как на тренировках. Тренер сказала: «Ты меня до инфаркта доведешь»
Ляшенко о 2-м месте на Гран-при: «Старалась откатать чисто, как на тренировках. Тренер сказала: «Ты меня до инфаркта доведешь»

Фигуристка Ляшенко оценила 2-е место на этапе Гран-при России в Красноярске.

Фигуристка Анна Ляшенко высказалась о 2-м месте на этапе Гран-при России в Красноярске.

Ученица Юлии Липницкой набрала 197,59 балла в сумме. Победила Алиса Двоеглазова (217,79).

– Старалась откатать чисто, как на тренировках, как я это делала много раз. Старалась не волноваться, зная, что я это могу, и добавлять эмоций. Тренер сказала: «Ты меня до инфаркта доведешь».

– Насколько тебе нравится катать программы с переменой ритма?

– Вальс я уже катала в своей карьере, быструю и веселую музыку тоже катала. Это все мое. Тут что‑то понятное, что мне подходит.

– Какой следующий этап?

– В Омске, – сказала Ляшенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
Анна Ляшенко
женское катание
logoСерия Гран-при России
Красноярье
logoЮлия Липницкая
