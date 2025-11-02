  • Спортс
  • Алиса Двоеглазова: «Четверной лутц – это уже моя мечта, потому что я из года в год начинаю валить его на каждом соревновании»
Алиса Двоеглазова рассказала, что хочет чисто исполнить четверной лутц.

Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась ожиданиями от произвольной программы на Гран-при России в Красноярске. После короткой программы она лидирует с 72,70 баллами.

– Лидерство после короткой программы помогает? Или это лишнее давление перед произвольной?

– Ну, конечно, есть и давление. Но я все равно кайфую, что я лидер после короткой программы. Есть запасик – он придает уверенности.

– Как ты восстанавливаешься? Может, есть какие-то традиции?

– Сначала я заминаюсь, тянусь, потому что нужно тянуть мышцы после напряга. А потом уже в положении лежа восстанавливаюсь.

– Чем готовишься удивлять нас завтра? Что ждать зрителю?

– Ждать хорошего настроения в первую очередь. Программа очень заводная. Будет риск, но будем решать на тренировке с Сергеем Викторовичем [Дудаковым], что конкретно я буду выполнять из элементов ультра-си.

– Но пока держим в уме три четверных.

– Держим в уме, да. Держим в уме и четыре, но базовый минимум – четверной лутц. Это уже мечта моя, потому что я из года в год начинаю валить его на каждом соревновании, – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.

Новый козырь Этери: Двоеглазова так летала, что тренеры передразнивали

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
