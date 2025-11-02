2

Алиса Двоеглазова: «Очень нравится выступать на взрослом уровне. Больше ответственности, но я долго этого ждала»

Двоеглазова рассказала, что ей нравится выступать на взрослом уровне.

Фигуристка Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 72,70 балла.

– С какими мыслями ты сегодня покидала лед?

– Покидала с какими-то положительными эмоциями, с мыслями, конечно же, по прокату. Отметила себе, что и как, где немножко нужно было поспокойнее пойти. Потому что здесь такой лед – он прям подкидывает. Меня на тройных прыжках выкидывало, и я пыталась как-то себя ловить.

– Наверное, это помогает в четверных на тренировках?

– В целом – да. Сегодня на тренировке утром это помогало в четверных конкретно.

– Тебе сегодня все понравилось в твоем катании?

– Да, мне все понравилось. Конечно, есть маленькие, прям совсем маленькие недочетики, но это все придет обязательно.

– С какими словами тебя встретил после проката Сергей Викторович (Дудаков)?

– Я вышла и начала ему говорить, что я себя ловила в каждом прыжке из-за того, что меня выбрасывало. А так тоже обсудили те маленькие недочетики.

– Для тебя это дебют на взрослом уровне. Что было самым сложным при переходе из юниоров?

– Конкретно в переходе, мне кажется, ничего сложного нет. Конечно, больше ответственности, чем в юниорах, а так-то, наоборот, я очень долго этого ждала.

– Нравится?

– Очень. Я даже читала интервью Сони Дзепки – она сейчас выиграла здесь этап. Она тоже говорит, что очень хочет во взрослые. Я ее вообще прекрасно понимаю. Но, как я уже поняла, всему свое время, – сказала фигуристка в эфире Первого канала.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
