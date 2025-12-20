Дмитрий Козловский: «Нет никакой объективной причины, по которой мы не должны выступать на международной арене. Это абсолютная несправедливость»

Козловский о недопуске на международные турниры: это абсолютно несправедливо.

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой , после победы на чемпионате России высказался о недопуске на международные старты.

«Мне кажется, здесь абсолютно очевидный ответ. Мы считаем, что это неправильно и нет никакой объективной причины, по которой мы не должны выступать на международной арене. Мы там быть должны, мы такие же люди, мы прикладываем не меньше усилий, чем наши коллеги по всему миру. И мы заслуживаем право там быть. И то, что происходит, это абсолютная несправедливость, это факт.

Относиться ко всем спортсменам ISU [Международный союз конькобежцев] должен не по принципу, что кто-то представляет сборную США, Японии и России.

ISU как международная организация должна относиться ко всем мировым спортсменам как к представителям единого целого, которые двигают этот вид спорта вперед и обеспечивают то, что люди вообще в принципе ходят на фигурное катание, смотрят его в условиях жесточайшей конкуренции с другими видами спорта», – сказал Козловский на пресс-конференции.

