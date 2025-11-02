Александра Бойкова: «Настрой прекрасный. Думаю, завтра будет четверной выброс, в планах он есть»

Бойкова и Козловский собираются исполнить четверной выброс на Гран-при России.

Пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 78,55 балла. Фигуристы оценили свое выступление в эфире Первого канала.

Козловский: Эмоции у нас очень хорошие. Я считаю, что сегодня справились. Было достаточно непросто, сегодня чувствуется, что лед был гладким не для всех. Не только для нашего вида, но и для одиночного катания.

Присутствовала какая-то нервозность не только среди спортсменов, но и среди тренеров, среди официальных лиц. Мы рады, что у нас получилось собраться и показать хорошие элементы.

Бойкова: Я могу лишь добавить, что старались очень концентрированно заходить на все элементы, все контролировать. И даже когда все сложные элементы закончились, я по опыту юниорских пар поняла, что тодесы надо следить, дорожки надо следить. У меня была затычка небольшая в дорожке, к сожалению, но мы устояли, и уже хорошо.

– Саш, ты поборолась еще и за сальхов. Тряхнуло тебя это? Сподвигло потом на шикарный выброс?

Бойкова: Наверное, да. Просто в моменте, когда я тройку делала, я подскочила, попала в след – мне пришлось перепрыгнуть. Я поняла, что если я сейчас не вкручусь, то я это себе в жизни не прощу. А потом просто уже концентрация пришла, я поняла, что все ок, мы проверили все плоскости и можно спокойненько дальше ехать.

– Как вас напуствовал Станислав Александрович (Морозов) перед выходом на лед?

Козловский: Никак. У нас есть договоренность, что мы выходим и катаемся. Станислав Александрович не любитель давать какие-то наставления перед прокатом. Мне кажется, об этом ты можешь рассказать гораздо больше, чем мы.

– А после проката?

Козловский: После проката он как обычно сурово, грозно кивнул и сказал: есть над чем работать.

– Ждать ли завтра четверной выброс? И как вообще настрой?

Бойкова: Настрой прекрасный. Да, думаю, что выброс будет. В планах он есть.

– Как будете восстанавливаться после короткой программы? Может, откроете тайну?

Козловский: У нас достаточно удобное расписание здесь в Красноярске, оно позволяет жить абсолютно по московскому времени. Я спокойно ложусь спать в четыре утра, просыпаюсь в десять, иду завтракать. У меня обычный московский режим.

У нас здесь немного необычная ситуация – обычно произвольные программы в понедельник мы не катаем, как и короткие в воскресенье. Но ничего, мы относимся к этому как к обычному рабочему формату.