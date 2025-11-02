Букин о ритм-танце под музыку Майкла Джексона: «Это выбор мой и Татьяны Анатольевны Тарасовой. Спасибо ей огромное, исполнил свою мечту»

Иван Букин: выступить под музыку Майкла Джексона было моей мечтой.

Фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой , поблагодарил Татьяну Тарасову за помощь с выбором музыки для ритм-танца.

Танцевальный дуэт лидирует на этапе Гран-при России в Красноярске с 84,29 баллами. Фигуристы прокомментировали свое выступление Максиму Транькову в эфире Первого канала.

Степанова: Ты очень правильно подметил, что нелегко выходить после такого перерыва, когда у тебя у не было соревнований. Сегодня я это ощутила. Но мы справились. Не лучший наш прокат, но было неплохо.

Букин: Я полностью согласен с Сашкой, что пришло осознание, что нужно почаще выступать. Во-первых, это кайф. Спасибо всем огромное, кто смотрит нас, кто на трибунах болеет – эта энергия заряжает, сегодня она 200% нам помогла. Мы записали в блокнотик, что парочку раз перед началом Гран-при хочется выступить.

– Что у вас в программе самое любимое? Какие-то моменты есть, которые ты с особым кайфом делаешь?

Букин: Есть, я очень люблю растанцовку после первого элемента. Она очень прикольная такая, музыкальная. Она родилась просто по щелчку пальцев, случайно просто. И я люблю нашу дорожку шагов, потому что там много музыкальных и необычных акцентов, которые мы обыгрываем. Мне очень нравится.

Степанова: Ваня все сказал. Могу только добавить, что в середине первого элемента мне очень нравится остановочка такая музыкальная. Классно, что эту программу можно наполнить такими музыкальными моментами. Это прямо очень круто.

Букин: За это хочется поблагодарить Петю Чернышева, потому что он днями, ночами, сутками ее ставил с нами, отдавал всего себя. И мы ему безмерно благодарны за это.

– А почему Майкл Джексон? Почему именно эту тему выбрали?

Букин: Я расскажу эту историю. Мы поставили произвольный, и к нам пришла Татьяна Анатольевна Тарасова. И мы как раз метались в том, чего взять. 90-е... Там очень много одинаковой музыки, вся такая танцевальная.

И я такой говорю: может, Майкла Джексона, все-таки? А я всю жизнь его хотел, всю жизнь требовал: дайте мне Майкла Джексона! И Тарасова говорит: бери, чего хочешь. И все такие: ну, ок. Наверное, это выбор мой и Татьяны Анатольевны. Так что спасибо ей огромное, я исполнил свою мечту.

– Не могу не спросить про конкуренцию. В прошлом сезоне появились молодые и дерзкие пары, жаждущие высоких мест. Волнительно вам выходить против них?

Букин: Всегда конкуренция – это очень полезно. И она, хотя так нельзя выражаться, дает тебе пинок под одно место. Ты всегда мотивирован, всегда заряжен. Что наши соревнования, что международные – это всегда конкуренция.

Без конкуренции было бы неинтересно и не было бы мотивации, не было бы роста. Я очень доволен, что наши молодые пары быстро растут. Они дают нам возможность так же расти и совершенствовать свое катание.

– Что нам ждать в произвольной? Как будете восстанавливаться? Может, погуляете по Красноярску?

Букин: Гулять не буду точно.

Степанова: Завтра очень интересная программа для нас, необычная. Наверное, одна из любимых, потому что она очень глубокая.

Букин: Музыку все знают – там «Орфей и Эвридика» в первой части. Эта программа для меня очень необычная, но я ее люблю очень по-своему. Она настолько необычная, что я и люблю ее необычно. Если вы поняли, то поняли.