Гербольдт об уходе Валиевой от Тутберидзе: «Это всегда очень больно, неприятно и обидно, но она не первая и не последняя. Спортсмены вправе на такое решение»

Бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт высказалась об уходе фигуристки Камилы Валиевой из группы Этери Тутберидзе.

В октябре стало известно, что Валиева будет тренироваться у Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки «Наши надежды».

– Можно ли назвать предательством уход Валиевой от Тутберидзе?

– Я считаю, что это всегда очень неприятно, особенно, когда пройден такой огромный и сложный путь. Когда спортсмен или тренер отказывается от той или иной стороны – это всегда очень больно, неприятно и обидно, но она не первая и не последняя.

Наверное, спортсмен в праве пробовать и искать чего-то лучшего. Не факт, что это будет так, но и не факт, что этого не будет. Зачастую люди что-то хотят поменять, чего-то нового. Спортсмены вправе на такое решение, – сказала Гербольдт.