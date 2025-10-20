Константинова о Валиевой: «Ее возвращение – мощная мотивация для всех наших фигуристок. Это будет другая Камила – взрослая, осознанная, с новым катанием»

Константинова назвала возвращение Валиевой мотивацией для других фигуристок.

В декабре истечет четырехлетняя дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой за допинг. Она планирует тренироваться в группе Светланы Соколовской.

– Как вы восприняли уход Валиевой от Этери Тутберидзе? И как думаете, сможет ли она вернуться на топ-уровень?

– Честно, я не считаю, что уход от Этери Георгиевны – это главное в данной ситуации. Они прошли большой путь вместе. Команда Тутберидзе нашла талант и сделала из нее настоящую звезду, но иногда надо двигаться дальше.

Мне кажется, что такие спортсмены, как Камила, своим возвращением дают пример – показывают, что можно преодолеть большие перерывы и потрясения. История с допингом, конечно, спорная. Я не берусь судить, что там правда, а что нет. Но ее возвращение само по себе уже мощная мотивация для всех наших фигуристок. Это будет другая Камила – взрослая, осознанная, с новым катанием. Оно не будет лучше или хуже – оно просто будет другим.

Мы все очень ждем ее возвращения. Понимаем, как это сложно: травмы, отстранение, давление. Хочется пожелать ей здоровья и сил, чтобы справиться со всем этим. Я искренне хорошо к ней отношусь и буду ждать ее на льду, – сказала бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова .