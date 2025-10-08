12

Александр Энберт: «Тутберидзе — прекрасный специалист, но Валиева, наверное, захотела попробовать что-то новое»

Энберт считает, что Валиева захотела попробовать что-то новое, сменив тренера.

Фигуристка Камила Валиева после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.

«Этери Георгиевна (Тутберидзе) — прекрасный специалист, но Камила, наверное, захотела попробовать что-то новое.

Собирается хорошая команда: сильные спортсмены, пришли тренеры Светлана Соколовская и Алексей Тихонов.

Вернуться на прежний уровень? Все зависит от желания и мотивации. Судя по видео, которые выкладывала Валиева, она уже сейчас выполняет достаточно серьезные элементы по меркам мирового фигурного катания.

В любом случае будем все вместе болеть за Камилу», — сказал Александр Энберт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: News.ru
logoсборная России
Светлана Соколовская
женское катание
logoКамила Валиева
переходы
logoЭтери Тутберидзе
Александр Энберт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Если Валиева вернется в спорт – станет просто гигантом. Это очень тяжело, но если она это сделает, то будет великой»
52вчера, 16:53
Губерниев о допинг-деле Валиевой: «Мы так и не услышали всей правды, Тутберидзе молчит. Был ли дедушка вообще?»
176вчера, 14:37
Татьяна Тарасова: «Валиева сто процентов должна была принести цветы, если уходит. Тутберидзе ведь ее сделала»
45вчера, 12:20
Главные новости
Чемпионат Москвы. Синицына победила, Захарова – 2-я, Куликова – 3-я
426 минут назад
Алена Косторная: «Когда ребенка мне показали, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отекший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был»
410 минут назад
Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев победили в парах, Высоцкая и Алексеенко – 2-е, Коробейникова и Куница – 6-е
68сегодня, 13:22
Бойкова, Кондратюк, Пасечник и Чиризано, Шевченко и Ежлов примерили экипировку от бренда «Хохлома»
6сегодня, 12:22Фото
Мемориал Панина. КМС. Арсений и Артем Федотовы, Добромир Воронов, Хамзин, Ленков покажут короткие программы
39сегодня, 12:00Live
Трусова восстановила тройной лутц
50сегодня, 10:34Видео
Китайское ТВ показало тренировки Суй и Ханя в преддверии Гран-при
10сегодня, 10:20Видео
Яна Рудковская: «Плющенко гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу. Но он развивает детский и юношеский спорт»
64сегодня, 08:49
Яна Рудковская: «Для меня фигурное катание – не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги»
76сегодня, 08:30
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Валиева возвращается – и не к Тутберидзе. Чего ждать?
29сегодня, 08:00
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13