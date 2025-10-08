Александр Энберт: «Тутберидзе — прекрасный специалист, но Валиева, наверное, захотела попробовать что-то новое»

Энберт считает, что Валиева захотела попробовать что-то новое, сменив тренера.

Фигуристка Камила Валиева после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.

«Этери Георгиевна (Тутберидзе) — прекрасный специалист, но Камила, наверное, захотела попробовать что-то новое.

Собирается хорошая команда: сильные спортсмены, пришли тренеры Светлана Соколовская и Алексей Тихонов.

Вернуться на прежний уровень? Все зависит от желания и мотивации. Судя по видео, которые выкладывала Валиева, она уже сейчас выполняет достаточно серьезные элементы по меркам мирового фигурного катания.

В любом случае будем все вместе болеть за Камилу», — сказал Александр Энберт.