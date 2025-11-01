Дзепка и Смагина исполнили четверные тулупы в произвольной программе на Гран-при России в Красноярске
Фигуристки Дзепка и Смагина прыгнули четверные на Гран-при России в Красноярске.
Девушки представили произвольные программы на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске.
Победительница соревнований София Дзепка исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, с сольного четверного тулупа упала.
Занявшая второе место Софья Смагина прыгнула четверной тулуп.
Ставшая третьей Диана Мильто приземлила четверной сальхов с недокрутом в четверть оборота.
Елизавета Лабутина (5-е место) сделала тройной аксель.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости