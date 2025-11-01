Семков о переломе ноги на первенстве России: «Восстанавливался недолго, спасибо врачам. Пока молодой, все быстро заживает»
Фигурист Семков рассказал, как восстанавливался после перелома ноги.
Фигурист Александр Семков прокомментировал выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске, где он стал вторым.
Спортсмен сломал ногу на тренировке перед короткими программами на первенстве России в феврале.
«Красноярск – это мой второй родной город, чувствую его тепло, когда приезжаю, мне комфортно здесь выступать.
Восстанавливался после перелома ноги на первенстве России я недолго, спасибо врачам. Из-за этого перелома я не переживал, это большой спорт, без травм в спорте не получится, пока молодой, все быстро заживает», – сказал Семков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
