0

Семков о переломе ноги на первенстве России: «Восстанавливался недолго, спасибо врачам. Пока молодой, все быстро заживает»

Фигурист Семков рассказал, как восстанавливался после перелома ноги.

Фигурист Александр Семков прокомментировал выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске, где он стал вторым.

Спортсмен сломал ногу на тренировке перед короткими программами на первенстве России в феврале.

«Красноярск – это мой второй родной город, чувствую его тепло, когда приезжаю, мне комфортно здесь выступать.

Восстанавливался после перелома ноги на первенстве России я недолго, спасибо врачам. Из-за этого перелома я не переживал, это большой спорт, без травм в спорте не получится, пока молодой, все быстро заживает», – сказал Семков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
мужское катание
Красноярье
травмы
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Александр Семков
