Лев Лазарев: «Подумал, что не буду доволен прокатом, если не переделаю тулуп. Главную цель – прыгнуть четыре четверных – выполнил»

Фигурист Лазарев доволен, что переделал четверной тулуп в прокате на Гран-при.

Фигурист Лев Лазарев прокомментировал победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

– Физическая форма у меня была намного лучше, чем на этапе Гран-при в Москве, потому что после соревнований памяти Гринькова я заболел. Поэтому на подготовку было всего две недели. После этого все вообще стало хорошо получаться, даже какие-то прыжки стал намного выше прыгать, чем обычно.

В произвольной у меня не получился тулуп – решил во второй части его переделать. Изначально план был катать четыре четверных, но так получилось, что зашел на пять: подумал, что не буду доволен прокатом, если не переделаю тулуп.

Из-за повтора обнулили прыжок? Не обратил на это внимание, потому что, по сути, главную цель – прыгнуть четыре четверных – выполнил.

– Каково это – катать произвольную программу с таким количеством четверных в свой день рождения?

– На самом деле, мне без разницы, в какой день катать. Наоборот, день рождения – это прикольно, потому что весело хотя бы, скучно в любом случае не будет. Плюс, после проката отпускает, можно праздновать день рождения.

– Как будешь праздновать?

– Сегодня – не знаю. Завтра улетаю утром, потом пойду с друзьями праздновать день рождения. Сегодня с утра уже все звонили, поздравляли, писали. Кто-то даже по красноярскому времени в полночь написал, – сказал Лазарев.