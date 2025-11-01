Лазареву засчитали два повтора четверных в произвольной программе на Гран-при России в Красноярске

Фигуристу Льву Лазареву неправильно посчитали оценки на Гран-при в Красноярске.

Судьи ошиблись при подсчете оценок фигуриста Льва Лазарева на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Лазарев выиграл соревнования. В произвольной программе он исполнил четверной сальхов с недокрутом в четверть оборота, четверной лутц, упал с четверного тулупа (с недокрутом в четверть оборота), далее сделал тройной риттбергер, четверной лутц – двойной аксель – двойной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп.

Фигурист получил за прокат 173,21 балла (98,95 – за технику).

Второй четверной тулуп по правилам не должен быть засчитан, так как четверные и тройные прыжки можно повторять только один раз за программу.

При этом Лазареву обнулили тройной тулуп, хотя это единственный вид тройного, который повторяется в его программе.