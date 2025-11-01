Софья Смагина: «Зрителей было очень много, мне приятно. Когда трибуны заполнены, это кажется праздником»

Фигуристке Смагиной понравились заполненные трибуны на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка Софья Смагина прокомментировала выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске, где заняла второе место.

Ранее спортсменка также завоевала серебро на первом этапе в Москве.

«Мне кажется, этот каток намного больше, чем в Москве, и зрителей было здесь тоже больше, зрителей было очень много, мне приятно. Когда трибуны заполнены, это кажется праздником и мне становится приятнее», – сказала Смагина.

Фигуристка тренируется в группе Сергея Давыдова.

«Я могу назвать друзьями Лизу Куликову, Настю Уткину, Машу Гордееву и Льва Лазарева, мы общаемся вне льда, переписываемся, поздравляем друг друга после стартов. Поздравлю сегодня Льва с днем рождения попозже», – добавила она.