Лев Лазарев: «Любимый четверной прыжок – флип, всегда радуюсь, когда он получается. Нравится ощущение, когда я его прыгаю»

Лазарев назвал четверной флип своим самым любимым прыжком в фигурном катании.

Сегодня Лев Лазарев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске (83,70). 

— Отличаются ли прокаты в Москве и Красноярске по ощущениям?

— Ощущаются, конечно — сегодня я выходил более спокойно. В первый раз не переживал за тройной аксель какое-то время. На разминке понял, что прыгать слишком легко — не перекручивал, но прыгал слишком высоко, поэтому начал переживать. Перед прокатом отпустило, все получилось. Немного недоволен дорожкой на второй уровень, но знаю, что не сделал, и постараюсь это исправить.

— Если бы у тебя была возможность сравнить себя с элементом из фигурного катания, какой это был бы элемент?

— Наверное, четверной флип. Это мой самый любимый четверной прыжок, всегда радуюсь, когда он получается. В прошлом сезоне он был нестабилен. А еще почему-то нравится ощущение, когда я его прыгаю.

— Ты говорил, что тебе нравится новый спонсор («Ростикс»). Какое твое любимое блюдо?

— Не могу выбрать, это очень тяжело, ха-ха.

— А вообще есть любимое блюдо? Жареная картошка, например?

— Жареную картошку, конечно, люблю, но любимого блюда нет.

— Если случится важная победа с классными прокатами, чем пойдешь себя радовать в первую очередь?

— Чем захочу в этот день, ха-ха. По-разному бывает, – сказал Лазарев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Лев Лазарев
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Красноярье
мужское катание
