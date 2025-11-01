София Дзепка: «По возрасту в следующем сезоне я смогу кататься по взрослым. Скорее хотелось бы перейти»

Фигуристка Дзепка надеется, что в следующем сезоне будет выступать во взрослых.

Фигуристка София Дзепка прокомментировала победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

«Мне было очень приятно возвращаться в Красноярск, очень нравится этот город. Рада, что так сложилось, что первый этап был победный для меня здесь и последний юниорский тоже.

По возрасту в следующем сезоне я смогу кататься по взрослым, не уверена, что выйду во взрослые, но очень надеюсь. Скорее хотелось бы перейти, если смотреть на старые правила, то я по взрослым могла кататься второй или третий сезон», – сказала Дзепка.