Акатьева не выступит на Гран-при в Красноярске. Ее заменит Куликова

Софья Акатьева пропустит Гран-при в Красноярске.

Российская фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при в Красноярске.

Ранее Акатьева была в предварительных списках участников на этап, который стартует 2 ноября. В онлайн-табло турнира ее нет в старт-листах.

Вместо Акатьевой на турнире выступит Елизавета Куликова .