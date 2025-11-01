Акатьева не выступит на Гран-при в Красноярске. Ее заменит Куликова
Софья Акатьева пропустит Гран-при в Красноярске.
Российская фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при в Красноярске.
Ранее Акатьева была в предварительных списках участников на этап, который стартует 2 ноября. В онлайн-табло турнира ее нет в старт-листах.
Вместо Акатьевой на турнире выступит Елизавета Куликова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ФФККР
