37

Акатьева не выступит на Гран-при в Красноярске. Ее заменит Куликова

Софья Акатьева пропустит Гран-при в Красноярске.

Российская фигуристка Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при в Красноярске.

Ранее Акатьева была в предварительных списках участников на этап, который стартует 2 ноября. В онлайн-табло турнира ее нет в старт-листах.

Вместо Акатьевой на турнире выступит Елизавета Куликова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ФФККР
logoСофья Акатьева
logoЕлизавета Куликова
женское катание
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
Красноярье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 06:00
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Петросян победила, Фролова – 2-я, Хуснутдинова – 3-я
26 октября, 10:45
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Петросян выиграла короткую программу, Фролова – 2-я, Гущина – 3-я
25 октября, 11:27
Главные новости
Акатьева пропустит этап Гран-при России в Красноярске по состоянию здоровья
8 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка, Смагина, Диана Мильто, Юрова, Лабутина покажут произвольные программы
сегодня, 06:00Live
Елена Костылева выступит на этапах Гран-при России в Москве и Омске
20 минут назад
Министр спорта Красноярского края: «Популярность фигурного катания на высочайшем уровне – все билеты на Гран-при реализованы»
сегодня, 06:29
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Самбуев, Ковтун, Семков, Артем Федотов выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 18:53
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс выступят с ритм-танцами
сегодня, 06:02
Гран-при Канады. Малинин, Аймо, Мемола, Эгадзе, Томоно покажут короткие программы
сегодня, 06:02
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 06:00
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
сегодня, 06:00
Гран-при Канады. Чиба выиграла короткую программу, Левито – 2-я, Накаи – 4-я
сегодня, 01:53
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео