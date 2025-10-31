1

Дмитрий Свищев: «Хочу пожелать Валиевой только успехов. На самом деле жизнь у нее сейчас только начинается»

Свищев считает, что решение Федерального суда Швейцарии не задело Валиеву.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг, ее результаты, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Из-за этого российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира.

Накануне стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Для Камилы сильным ударом стал тот момент, когда она услышала о своей положительной допинг-пробе. Я думаю, что решение Федерального суда Швейцарии не стало для нее какой-то новостью.

Сейчас ей нужно определиться со своим будущим. Возобновит ли Камила выступления в спорте, уйдет ли она в ледовые шоу, в политику или бизнес. Или займется какими-либо творческими проектами. Если говорить о спорте, то все зависит от ее психологического и физического состояния, от того, сможет ли она набрать хорошую форму.

Прошли годы, и Камила уже не юная, а достаточно взрослая девушка. И у нее появились какие-то новые приоритеты и новые взгляды на жизнь. Будем надеяться, что все задуманное ей удастся. Я хочу пожелать ей только успехов, потому что на самом деле жизнь у нее сейчас только начинается», – сказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
