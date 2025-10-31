  • Спортс
  • Софья Смагина: «Прокатом довольна, исправила маленькие недочеты в дорожке и некоторые другие нюансы, была поувереннее, чем в Москве»
Софья Смагина: «Прокатом довольна, исправила маленькие недочеты в дорожке и некоторые другие нюансы, была поувереннее, чем в Москве»

Софья Смагина осталась довольна прокатом короткой на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка идет второй после первого дня соревнований с результатом 66,16 балла, лидирует София Дзепка (72,17). 

«Прокатом довольна, исправила маленькие недочеты в дорожке и некоторые другие нюансы, была поувереннее, чем в Москве. У меня впервые такая разница во времени, перенесла перелет и смену часовых поясов хорошо.

Настраивалась как обычно — делала вдох-выдох и шла катать, все это мы делали на тренировках», — сказала Смагина. 

На этапе Гран-при России среди юниоров в Москве Смагина заняла второе место. 

