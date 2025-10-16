Софья Смагина: «Кроме четверного тулупа, у меня в арсенале есть еще сальхов. Работаю над тройным акселем»

Смагина рассказала, какие элементы ультра-си намерена исполнять в прокатах.

Фигуристка Софья Смагина завоевала серебро на этапе Гран ‑при России среди юниоров в Москве, набрав 195,13 балла по итогам двух программ.

– Я была очень рада, довольна короткой программой и довольна произвольной. Будем работать дальше и исправлять некоторые нюансы. Мне очень нравятся мои программы, произвольная – прошлогодняя, а короткая – новая. Под короткую предложил музыку Сергей Дмитриевич Давыдов, а ставил Илья Гулев. Мне они очень нравятся, особенно короткая.

– Как вы попали в группу к Сергею Давыдову?

– Я тренируюсь у Сергея Дмитриевича очень давно, с 7 лет. Просто пришла на просмотр.

– Как вы начали заниматься фигурным катанием?

– Я из Москвы, начала тренироваться, потому что была очень активным ребенком. И когда пришли меня куда‑нибудь отдать, было только фигурное катание. Мне очень понравилось, и я продолжила тренироваться.

– Сегодня вы показали четверной тулуп. Есть ли у вас в арсенале еще какие‑то прыжки ультра-си, что разучиваете?

– Да, есть еще некоторые прыжки – это четверной сальхов – и работаю над тройным акселем, – сказала фигуристка.