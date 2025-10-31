7

Хуснутдинова о Тутберидзе: «Ее взгляд завораживает и настраивает так, что ты просто идешь и делаешь»

Дина Хуснутдинова рассказала о «завораживающем» взгляде Этери Тутберидзе.

На прошлой неделе фигуристка заняла 3-е место на этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске. Она перешла в группу Тутберидзе в межсезонье.

– Не пугали «страшилки» про Этери Георгиевну – что строгая, что жесткая дисциплина и контроль за питанием?

– Нет. Я была к этому готова. Конечно, знала, что будет нелегко. Но без дисциплины никуда – только через нее можно достичь результата. Когда я первый раз увидела Этери Георгиевну, сердце, конечно, замерло. Но на первой тренировке оказалось не страшно. Думала, что будет хуже. Было просто волнительно, но я справилась.

– Как прошло знакомство с ней?

– Мы вышли на тренировку, нас раскатывал Даниил Маркович Глейхенгауз. А потом пришла Этери Георгиевна, мы в этот момент уже прыгали. Я сделала ей поклон, а затем она начала давать задания. Вот так и познакомились.

– Я услышала от вас на турнире в Магнитогорске фразу: «Она меня взглядом настраивает на прокат». Это правда? Зрительный контакт с ней действительно столь действенный?

– Ее взгляд просто завораживает и настраивает так, что ты просто идешь и делаешь.

– Что принципиально нового для вас оказалось в группе Тутберидзе? Познав внутреннюю кухню ее штаба, сделали вывод, в чем причина ее успеха?

– Опять же – дисциплина. Каждый день нужно делать то, что не получилось вчера, усложняться, преодолевать лень, расти. Смотришь, как работают другие девочки, – и сам заводишься. Думаешь: «Я что, хуже? Я тоже смогу», – сказала Хуснутдинова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
