Дина Хуснутдинова: «В группе Тутберидзе очень дружная атмосфера, каждый друг друга поддерживает, дает советы. Я со всеми хорошо общаюсь»

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о переходе в группу Тутберидзе.

Хуснутдинова перешла к Этери Тутберидзе в августе этого года. На Гран-при России в Магнитогорске она стала бронзовым призером, исполнив два тройных акселя в произвольной программе.

– Летом вы кардинально изменили свою жизнь, перешли в новую группу. Расскажите об этом.

– Мы приняли обоюдное решение с моим бывшим тренером Надеждой Владимировной Заякиной, что нужно двигаться дальше, идти только вперед. Приняли это решение, потому что у нас уже не было условий, чтобы продолжать на таком же высоком уровне.

Надежда Владимировна предложила попробовать перейти к Этери Георгиевне (Тутберидзе). Мы, конечно же, согласились и после юниорских прокатов приехали на просмотр в группу Этери Георгиевны.

– Как проходил просмотр и сколько он длился?

– Просмотр проходил где-то неделю. В первый день я, конечно же, чуть-чуть нервничала. Когда пришла на тренировку, все прошло хорошо. Когда первый раз увидела Этери Георгиевну, у меня прямо сердце замирало от ее взгляда.

У нее какой-то волшебный взгляд. У тебя может долго не получаться элемент, а она посмотрит, скажет, подправит, и все получится. С ней всегда можно достичь результата. <...>

– Какие были эмоции, когда вам через неделю сказали, что берут?

– Конечно, чувствовался груз ответственности, что меня взяли в группу. Я была очень рада, но не хотелось подвести тренеров и всех. Поэтому я каждый день прихожу на тренировки, понимая, что мне нужно выкладываться и работать, чтобы идти только вперед и развиваться, не останавливаться на том, с чем я пришла.

– Как вам в новой группе?

– Со всеми подружилась. У нас очень дружная атмосфера в группе, и это не может не радовать. Каждый друг друга поддерживает, дает какие-то советы. Допустим, если что-то на тренировке не получается, после выходим и обязательно поддерживаем друг друга, без этого никуда. Со всеми хорошо общаюсь, и мне все очень нравится в новой группе.

– Насколько сильно изменился ваш тренировочный процесс?

– Достаточно сильно изменился. В первое время мне было очень тяжело. Особенно первые две недели я очень сильно уставала, так как тренировки оказались намного интенсивнее, чем до этого были у меня.

Мы много работаем, программы накатываем. Когда катает другой, мы связками нарабатываем, берем музыку, катаем. У нас два льда по полтора часа. До этого у меня было в основном два льда по часу. Конечно же, интенсивность увеличилась. Мы не останавливаемся на тренировке, всегда работаем.

– Какая Этери Георгиевна?

– Она очень мудрая, красивая, всегда дает очень ценные советы. Она как-то сразу чувствует человека изнутри. Когда она говорит какое-то замечание, всегда стараюсь вдумываться в это и, конечно же, идти сразу же исправлять. Чтобы она знала, что я ее тоже понимаю.

А так Этери Георгиевна очень красивая, мудрая, справедливая. Когда нужно, может как-то взбодрить и дать толчок вперед, – сказала Хуснутдинова.