Хуснутдинова о переходе к Тутберидзе: «Сердце подзамирало, когда в первый раз увидела Этери Георгиевну. Она своим взглядом завораживает»

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о переходе к Этери Тутберидзе.

– Уже пару месяцев ты живешь в Москве и тренируешься у Этери Тутберидзе. Как решилась?

– Было достаточно тяжело принять решение о переезде, потому что это огромная ответственность и для родителей, и для меня. Но я уже привыкаю, адаптировалась на все сто процентов в новой группе. Благодарна родителям за возможность перевести меня в Москву.

У нас очень дружная атмосфера, этому я очень рада. Все помогают и поддерживают в трудные моменты, могут дать советы.

– На каком уровне фигурное катание в Казани?

– Я бы сказала, что на достаточно высоком. Девочка из Казани (Аделина Камалова) на юниорском Гран-при в Магнитогорске попала в шестерку. Почему тогда уехала я? Приняли обоюдное решение с тренером – мне посоветовали, что нужно двигаться дальше, идти вперед и не останавливаться, расти.

– Что изменилось в твоих тренировках после переезда в Москву?

– Больше часов льда. Условия теплого льда не менее важный фактор, потому что, когда тепло, легче делать элементы. В Казани часто ломались аппараты, которые охлаждают лед, поэтому было холодно на арене. Из-за этого приходилось выходить со льда разминаться и заново идти на лед, но я благодарна и за этот опыт. Спасибо всем, кто меня вел в Казани, очень всем благодарна, что достигла такого уровня. <...>

– Как прошла первая тренировка с Этери Георгиевной?

– Думала, что буду волноваться сильнее. Конечно, сердце подзамирало, когда в первый раз увидела Этери Георгиевну. Она своим взглядом завораживает. Все прыжки получились, даже тройной аксель. Не знаю, как долго они принимали решение, брать меня или нет. Когда сказали, что нужно менять программы, поняла, что меня взяли.

– Кто с тобой работает?

– Этери Георгиевна, Сергей Викторович (Дудаков), Даниил Маркович (Глейхенгауз). Георгий Владимирович (Похилюк) тоже приходит на тренировки, программы ставил он, так как я пришла поздно, а у тренеров уже есть свой план работы.

Каждый из тренеров по-своему хорош. Сергей Викторович дает советы по прыжкам. Даниил Маркович – по представлению программы. Но каждый из них делает свой вклад в меня, и нет такого, что один за одно отвечает, второй за другое. Благодарна тренерам, что со мной работают и вкладывают свою душу, чтобы я дальше развивалась, – сказала Хуснутдинова.