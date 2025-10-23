  • Спортс
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»

Алексей Мишин считает Евгения Плющенко выдающимся тренером.

Двукратный олимпийский чемпион владеет собственной академией фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«Евгений Плющенко – тренер. Эмиль Гилельс – пианист. Юрий Гагарин – пилот. Это люди, которые в своей деятельности находятся где-то на передовой линии современного понимания спорта, науки, искусства», – заявил Мишин.

«Он хороший, выдающийся тренер. У него школа. Он вообще яркая личность в мировом фигурном катании, в отечественном фигурном катании. Это Юрий Гагарин, Валентина Терешкова. Женя – это... Начинать рассуждать, хороший он тренер или плохой, даже не очень уважительно по отношению к нему», – отметил заслуженный тренер России Мишин в интервью RTVI.

Академия Плющенко – куда она пришла за 8 лет

А вот сам Плющенко никогда не менял тренера: его били на тренировках, но Женя терпел и остался верен Алексею Мишину (21 год вместе)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RTVI
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
logoАкадемия Плющенко
мужское катание
logoАлексей Мишин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
