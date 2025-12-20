Буянова о Захаровой: «Маша – единственная спортсменка, которая на чемпионате страны сделала два четверных. Это невероятный прорыв»

Тренер Буянова о выступлении Захаровой на ЧР: это невероятный прорыв.

Тренер Елена Буянова назвала невероятным прорывом выступление фигуристки Марии Захаровой на чемпионате России.

18-летняя Захарова выиграла бронзу ЧР, набрав 217,73 балла по итогам двух программ. В произвольной она сделала каскад четверной тулуп – двойной тулуп и сольный квад-тулуп.

«Мы все безумно счастливы. В этом году Маша — единственная спортсменка, которая на чемпионате страны сделала два четверных. Это большой успех, невероятный прорыв.

Конечно, мы готовились показать себя, представить хорошую, сложную программу. Важно, что на взрослом чемпионате России Мария еще не выступала, но сразу стремилась показать лучший результат.

Любая травма выбивает спортсмена из привычного ритма, а у Маши она была максимально серьезная. Два года она не выступала, почти год вообще не тренировалась. Она даже могла закончить со спортом, но у Маши не тот характер, чтобы сдаться. Можно только гордиться тем, как она боролась и восстанавливалась. Ее мама всегда была рядом и была готова помочь. Это и ее победа тоже.

Увидели ли мы максимум от Захаровой? В нашем деле никогда нельзя останавливаться, потому что всегда есть, к чему стремиться. Безусловно, мы готовим еще более сложные элементы», - сказала Буянова.