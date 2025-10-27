  • Спортс
Плющенко о победе сына на турнире без других участников: «Мы никого не избегаем. Могли выступить все желающие, но недостаточно пацанов 1-го спортивного разряда»

Евгений Плющенко высказался о сыне, победившем на турнире без других участников.

В воскресенье 12-летний фигурист Александр Плющенко выиграл соревнования в Наро-Фоминске по первому спортивному разряду среди юношей. В этой категории он был единственным из выступавших.

«Соревнования, которые проходили в Наро-Фоминске, проводятся Федерацией фигурного катания Московской области. Они официальные. Мы с моими спортсменами заявились на них задолго. Мы никого не избегаем.

Это не наши соревнования, а официальный старт. Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один.

Главное для меня как для тренера и отца – мой спортсмен сделал ту работу, которая была запланирована. Были новые элементы. Мы идем планомерно, думаю, мы выбрали правильную тактику. Никуда не торопимся и потихоньку двигаемся», – сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
