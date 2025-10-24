Алексахин о Плющенко-тренере: «Он в нужный момент подскажет все необходимое, ничего лишнего»

Михаил Алексахин рассказал, в чем сила Евгения Плющенко как тренера.

Сегодня Алексахин завоевал бронзу на Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

«Я очень рад! В последние минуты, когда все решалось в турнирной таблице, волновался больше, чем перед стартом. Рассчитывал попасть в тройку, но не был в этом уверен.

За два этапа Гран-при поставил бы себе 7 из 10. Можно было лучше, но я все равно рад.

Нравится ли чье-то исполнение «Призрака оперы» в фигурном катании? Евгений Викторович (Плющенко) под эту музыку катался, мне очень нравилось, как он катался.

В чем сила Евгения Плющенко как тренера? Он в нужный момент подскажет все необходимое, ничего лишнего. Насколько он персонально работает со мной? Много, все хорошо», — сказал Алексахин.