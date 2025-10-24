4

Алексахин о Плющенко-тренере: «Он в нужный момент подскажет все необходимое, ничего лишнего»

Михаил Алексахин рассказал, в чем сила Евгения Плющенко как тренера.

Сегодня Алексахин завоевал бронзу на Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. 

«Я очень рад! В последние минуты, когда все решалось в турнирной таблице, волновался больше, чем перед стартом. Рассчитывал попасть в тройку, но не был в этом уверен.

За два этапа Гран-при поставил бы себе 7 из 10. Можно было лучше, но я все равно рад. 

Нравится ли чье-то исполнение «Призрака оперы» в фигурном катании? Евгений Викторович (Плющенко) под эту музыку катался, мне очень нравилось, как он катался.

В чем сила Евгения Плющенко как тренера? Он в нужный момент подскажет все необходимое, ничего лишнего. Насколько он персонально работает со мной? Много, все хорошо», — сказал Алексахин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Михаил Алексахин
мужское катание
Звезды Магнитки
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алдар Самбуев: «Из-за переживаний могу накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение»
сегодня, 14:44
Арсений Федотов: «Все было хорошо, кроме акселя, этот прыжок не получался на этом турнире»
сегодня, 14:26
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Федотов победил, Самбуев – 2-й, Алексахин – 3-й
сегодня, 13:24
Главные новости
Роднина о недопуске российских лыжников: «Скандинавские страны три года без наших хорошо жили. Зачем же им в год Олимпиады портить себе обстановку»
21 минуту назад
Стрельцова о Тутберидзе: «Она очень красивая, всегда помогает, говорит нужные слова. Может подбодрить, может иногда подгонять, но это редко»
32 минуты назад
На сайте Первого канала появилась возможность смотреть трансляцию без комментаторов
сегодня, 15:22
Алдар Самбуев: «Из-за переживаний могу накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение»
сегодня, 14:44
Арсений Федотов: «Все было хорошо, кроме акселя, этот прыжок не получался на этом турнире»
сегодня, 14:26
Гран-при Китая. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Суй и Хань – 3-и
сегодня, 13:58
Вэньцзинь Суй: «Удивительно, но сегодня я почти не нервничала. Наслаждалась каждой минутой на льду»
сегодня, 13:53
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Федотов победил, Самбуев – 2-й, Алексахин – 3-й
сегодня, 13:24
Зоя Ковязина: «Перейти в парное катание мне предложила Тутберидзе, я согласилась. Очень ей за это благодарна»
сегодня, 13:02
Агата Петрова: «Костюм к произвольной придумал Мишин. Сказал, что хочет увидеть образ взрослой, красивой девушки, которая катается уже не по-юниорски»
сегодня, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
сегодня, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45