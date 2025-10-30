Российское антидопинговое агентство о деле Валиевой: «РУСАДА не имело доступа к процессуальным документам и графику сроков рассмотрения дела»

Суд Швейцарии не отвечал на запросы РУСАДА по делу Валиевой.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«РУСАДА не получало от Федерального суда Швейцарии ни бумажной, ни электронной копии заявления о пересмотре, а также не имело доступа к процессуальным документам и графику сроков рассмотрения дела.

Все официальные запросы РУСАДА получить указанные материалы остались без ответа. Фактически ознакомиться с содержанием заявления и сопутствующими документами РУСАДА смогло благодаря содействию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Несмотря на полное отсутствие официального уведомления о подаче заявления и сроках представления ответа, РУСАДА подготовило и направило свое возражение.

РУСАДА неоднократно подчеркивало, что справедливое и равноправное рассмотрение его позиции соответствует основополагающим принципам правосудия, особенно в условиях, когда в заявлении о пересмотре содержатся необоснованные обвинения в адрес РУСАДА», – заявили в пресс-службе РУСАДА.