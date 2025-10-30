90

Валиева по итогам судебных разбирательств должна возместить 2,3 млн рублей

Валиеву обязали возместить судебные издержки на общую сумму 2,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Валиева должна выплатить судебные издержки в размере семи тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации ISU и WADA – по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей). 

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенного вещества триметазидин. Отсчет срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoКамила Валиева
logoISU
ТАСС
logoдопинг
logoсборная России
Швейцарский федеральный трибунал
женское катание
logoWADA
