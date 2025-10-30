Юрист Анцелиович: «В деле Валиевой поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то еще она не может»

Юрист Анцелиович заявила, что решение суда Швейцарии по Валиевой оспорить нельзя.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Сегодняшнее решение Федерального суда Швейцарии к возвращению Валиевой на соревнования мало имеет отношения. Просто в данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то еще она не может.

Да, есть еще Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация.

Но решения CAS и Федерального суда Швейцарии все равно не будут отменены. Поэтому все, в этом деле поставлена точка, дисквалификация вступила в силу, но она уже у нее истекает.

Срок дисквалификации фигуристки истекает в конце декабря этого года, а за два месяца до окончания срока дисквалификации она уже может начать тренироваться официально на льду со своим тренером, с другими спортсменами, чтобы потом вернуться к соревнованиям», – сказала Анна Анцелиович.