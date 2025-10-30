Юрист Анцелиович: «Не думаю, что ISU будет требовать выплаты издержек с Валиевой. У меня такое ощущение, что они захотят побыстрее закрыть эту историю»

Юрист Анцелиович высказалась о компенсации, которую должна выплатить Валиева.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Валиева должна выплатить судебные издержки в размере семи тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации ISU и WADA – по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).

«Встает вопрос, конечно, возвращения золотой медали чемпионата Европы – 2022 и призовых, которые она получила. Также на нее были наложены судебные расходы, которые с нее сначала взыскал CAS, а теперь и Федеральный суд Швейцарии. Это, конечно, может быть проблемой для спортсменки.

ISU может попытаться каким-то образом ограничить ее доступ к выступлению на международных соревнованиях, пока она не возместит все расходы, но там юридическая база достаточно шаткая – не так четко прописано в антидопинговых правилах ISU, что невозможно вернуться, не выплатив эти деньги.

Хотя Международный союз конькобежцев может создать какие-то административные препоны. Но, честно говоря, я не думаю, что ISU будет требовать выплаты издержек с Валиевой. У меня такое ощущение, что все-таки они захотят побыстрее закрыть эту историю», – сказала Анна Анцелиович.