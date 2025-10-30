Организаторы Олимпиады-2026 представили дизайн пьедестала почета
Представлен дизайн пьедестала почета зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане.
Фото опубликовано в официальном аккаунте Олимпиады-2026 в соцсети.
«Спортсмены будут стоять на пьедестале, который вдохновлен итальянским мастерством и выполнен в уникальном дизайне и знаковой форме», – говорится в описании.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
