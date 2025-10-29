Илья Малинин начал сотрудничество с брендом Coca-Cola
Американский фигурист Илья Малинин начал сотрудничество с брендом Coca-Cola.
Компания Coca-Cola – крупнейший мировой производитель газированных и безалкогольных напитков – является одним из спонсоров Олимпийских игр-2026.
Малинин опубликовал в соцсети видео, где представляет бренд.
Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года.
Илья Малинин раздает стиль: кожаные штаны, косуха и рукава епископа
