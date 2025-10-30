  • Спортс
CAS пока не получал апелляцию России по поводу отстранения лыжников от отбора на Олимпиаду-2026

CAS пока не получал апелляцию России по поводу отстранения лыжников.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) решила не допускать российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане.

В России сообщили, что намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«На данный момент CAS не получал апелляций от Олимпийского комитета России на решение FIS», – сообщили в CAS.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
отстранение и возвращение России
ОКР
logoсборная России (лыжные гонки)
logoCAS
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
logoОлимпиада-2026
