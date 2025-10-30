CAS пока не получал апелляцию России по поводу отстранения лыжников от отбора на Олимпиаду-2026
CAS пока не получал апелляцию России по поводу отстранения лыжников.
21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) решила не допускать российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане.
В России сообщили, что намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«На данный момент CAS не получал апелляций от Олимпийского комитета России на решение FIS», – сообщили в CAS.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости