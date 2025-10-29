Татьяна Тарасова: «Олимпиаду нужно смотреть. Да, нас бесчестно и безобразно не допустили – но Игры важно видеть»

Татьяна Тарасова считает, что Олимпийские игры нужно смотреть.

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ » направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию зимней Олимпиады .

«Олимпиаду смотреть нужно. Да, нас не допустили бесчестно, безнравственно и безобразно – мы это давно знаем. Но Игры важно видеть. Мы должны понимать, какими станем со следующего года, кто ставит рекорды, какие появляются возможности.

Это нужно знать и чувствовать. Тем, кто не хочет – пусть не смотрят. А те, кому это действительно важно, будут смотреть», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент на них отобрались трое россиян – фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник , а также ски-альпинист Никита Филиппов.