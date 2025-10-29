  • Спортс
  • Тренер фигуристов Конкина о поездке в КНДР: «Больше всего запомнился праздник – 80 лет Трудовой партии. Видели Ким Чен Ына вживую, было очень зрелищно»
49

Российские фигуристы рассказали о поездке на ледовое шоу в КНДР.

Танцоры на льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин выступили на фестивале в КНДР, посвященном 80-й годовщине создания Трудовой партии Кореи. Мероприятие прошло с 7 по 9 октября. Фигуристы и их тренер Ксения Конкина рассказали о поездке.

– Были какие-то строгие запреты?

Шепталина: Нет, ничего не запрещали. Только в автобусе попросили поменьше смеяться – потому что могут подумать, будто мы смеемся над местными.

– И много смеялись?

Шепталина: Очень, ха-ха.

Конкина: Самый главный минус лично для меня – нельзя гулять. Совсем. Без гида выходить запрещено, только вокруг отеля можно было пройтись – там три беседки, зона барбекю. Все. А так – гостиница, автобус, каток, обратно. Вот это мне было тяжело, я люблю пройтись, проветрить голову.

– А с гидом можно было поговорить просто о жизни?

Конкина: Мы пробовали, да. Иногда она делала вид, что не понимает, и мы решили, что просто не имеет права отвечать. Но на пару вопросов все же ответила. Я спросила, какие у них зарплаты. Сказала – примерно 10 долларов в месяц! Мы, конечно, удивились. Пиво стоит 50 центов, сигареты – столько же. Платить можно долларами, евро, юанями.

Еще я спрашивала про детей, сколько нужно иметь в семье – видели много женщин с детьми, думали, может, есть регламент. Она не ответила. Только сказала, что декрет у них 10 лет. И что женщины не работают на «тяжелых» работах – в основном они переводчицы, администраторы.

– Что больше всего запомнилось?

Конкина: Наверное, сам праздник – 80 лет Трудовой партии. Нам выдали красивые пригласительные на русском языке. Это было грандиозно! Огромный стадион, тысячи людей, выступления, акробаты, фаер-шоу, военные – все. Мы видели Ким Чен Ына вживую, как он говорил речь. Было очень зрелищно. Только жалко девушек-скрипачек – сидели в оркестровой яме под дождем, промокли, а мы под навесом. Но, конечно, масштаб потрясающий. И видно, как они обожают своего лидера. Когда он выходил, все вставали, хлопали, как будто каждый ждал, что он посмотрит именно на него.

Пекин: На противоположных трибунах сидели люди с разноцветными карточками, и они их меняли, складывая картинки – дракона, узоры. Огромный стадион, все организовано очень зрелищно, было ощущение, что задействовали весь город.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
