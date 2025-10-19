Тарасова о конкуренции Петросян с японками: «У нее есть все, чтобы выигрывать. Поэтому на Олимпиаде будет очень интересное противостояние»
Тарасова оценила шансы Петросян в борьбе с японскими фигуристками.
Накануне Ами Накаи, Каори Сакамото и Рион Сумийоши заняли весь пьедестал на этапе Гран-при во Франции.
«Для Аделии самое главное — чтобы была здорова. Важно обойтись без травм в подготовительном периоде и на соревнованиях.
Если говорить о конкуренции с японками, то Аделия другая. Но у нее есть все, чтобы выигрывать. Поэтому на Олимпиаде будет очень интересное противостояние. А мы будем болеть за Аделию всей страной», – сказала Татьяна Тарасова.
