Шепталина об интернете в Северной Корее: «Можно купить Wi-Fi в гостинице – два доллара за десять минут. Мы брали, чтобы созвониться с родными»

Фигуристы Шепталина и Пекин рассказали о ситуации с интернетом в КНДР.

Танцоры на льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин выступили на фестивале в КНДР, посвященном 80-й годовщине создания Трудовой партии Кореи. Мероприятие прошло с 7 по 9 октября. Фигуристы и их тренер Ксения Конкина рассказали о поездке.

– Как вас встретили?

Шепталина : Сам перелет был тяжелый, самолет сильно трясло. Когда прилетели – туман, пасмурно. Нас встречали в национальных платьях, сфотографировали и отвезли в отель. Еще тщательно проверяли при выходе чемоданы, телефоны. У нас ведь было много фигуристов – открывают чемодан, видят коньки, потом следующий – опять коньки. И каждый раз удивлялись. Люди выглядели почти одинаково: мужчины все с черными волосами, в пиджаках. Сразу ощущается – мир у них закрытый, строгий.

Конкина : В аэропорту нас сразу встретила гид – приятная женщина, все время была с нами, вплоть до обратного рейса во Владивосток. Прекрасно говорила по-русски, никаких проблем не возникло. В отеле, кстати, почти все говорят по-русски. Мы и английский толком не использовали. Всегда ездили вместе нашей командой из пятнадцати человек. Один раз только разделились, потому что тренировки были в разное время, а так: от гостиницы на каток, с катка – обратно.

– Окна по дороге в отель были открыты или все зашторено?

Пекин : Открыты. Сначала мы видели поля, потом начались дома. Гостиница у нас была высокая, мы жили на 27-м этаже. Я заметил, что у них водоемы грязные, но люди все равно рыбачат. Интересно: они эту рыбу потом едят или просто ради интереса ловят? Надеюсь, в ресторане нас кормили другой рыбой.

Конкина : Я все время удивлялась, как у них все ухожено! Газоны подстрижены под один уровень, кустики ровные, чистота невероятная. И почти нет светофоров! За все время, наверное, один-два видели. Вместо них стоят женщины-регулировщицы. На каждом большом перекрестке у них круг и посередине – девушка в форме, регулирует движение. А вечером на ней жилет с огромными круглыми фонариками, как новогодние шары, красные такие, чтобы ее было видно издалека.

– Как выглядели улицы и дома?

Конкина : Есть похожие на наши «сталинки», и обычные «панельки», и современные строения – со стеклянными фасадами, подъездами, парковками. Не «Москва-Сити», конечно, но уровень хороший. Видно, что город развивается. Единственное – все очень однотонное. Ни одной яркой вывески! Все серое, коричневое, никаких реклам, баннеров. Даже немного грустно от этой монохромности.

– Отель повеселее?

Конкина : Отель был просто замечательный, стоял в очень красивом месте. Сначала мы ехали через территорию, где стояли здания вроде спортивных залов – похоже на наш Новогорск, базу для спортсменов. Потом через лес, и вот – высокий отель, этажей тридцать, не меньше. Из окон видны лес, поля, зелень. Погода была отличная, тепло. Сам отель чистейший, видно, что ухаживают. Мебель не новая, но аккуратная, все работает. У меня в номере был скол на углу в стене, и видно, что его заделали. Убирались два раза в день! Меняли халаты, тапочки, застилали постели – я такого нигде не видела.

– Связь с внешним миром присутствовала?

Шепталина : Мы думали, что вообще не будет. Но потом сказали, что можно купить Wi-Fi в гостинице – два доллара за десять минут. Мы брали, чтобы созвониться с родными и сказать, что мы доехали. Без интернета жить не тяжело – времени сидеть в телефоне не было. Почти все время мы проводили на катке.