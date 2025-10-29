Ирина Роднина: «В интернете про меня больше неправды. Что там серьезного может быть? Раньше на заборах писали»

Роднина заявила, что не обращает внимания на то, что о ней пишут в интернете.

«В интернете про меня больше неправды. Пишут и пишут – раньше на заборах писали и на домах. Что там серьезного может быть? Даже если и были какие-то оскорбления в интернете, то что, я должна обращать внимание и рвать волосы на себе?

Я сама не читала, что там пишут, но мне рассказывают. Люди, которые сидят в интернете, кушают всю информацию. Почему я им должна что-то доказывать?

Если люди себе что-то вбили в голову, чего я буду мучаться по этому вопросу. Им надо к психологу идти, а мои усилия будут бесполезны», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

